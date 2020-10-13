ПА ОБСЄ направить сотню спостерігачів на вибори у Штатах

Парламентська асамблея ОБСЄ направить близько 100 представників для спостереження за президентськими виборами у США, які відбудуться 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"У роботі міжнародних спостерігачів не буде якогось упередженого підходу. Ми будемо застосовувати ті самі стандарти та методологію, що і в інших країнах, де спостерігаємо за виборами, оцінюючи їх на основі дотримання набору демократичних стандартів, на які погодились Сполучені Штати та всі країни ОБСЄ”, - заявив німецький парламентарій Міхаель Георг Лінк.

Як керівник місії короткострокових спостерігачів від ОБСЄ він виступить з попередніми висновками моніторингу на пресконференції у Вашингтоні 4 листопада.

Спостерігачі від ПА ОБСЄ співпрацюватимуть із близько 40 довгостроковими спостерігачами та експертами Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини, які вже перебувають у Штатах.

Як відомо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. За крісло глави Білого дому змагатимуться чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.