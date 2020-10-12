У Німеччині через карантин ЛГБТ-прайд провели на велосипедах

Найбільший у Німеччині ЛГБТ-парад Christopher Street Day відбувся у неділю, 11 жовтня, у місті Кельн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що новацією цього параду стало те, що з метою дотримання соціальної дистанції учасники пересувалися на велосипедах. При цьому більшість із них були у масках.

Організатори планували провести захід ще у червні, але його довелося перенести через пандемію.

Парад відбувся на тлі запроваджених у Кельні обмежень у зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19. Зокрема, учасники прайду повинні були зареєструватися заздалегідь.

У Німеччині ЛГБТ-прайди проходять під назвою Christopher Street Day. Так називається вулиця у Нью-Йорку, де у 1969 році стали масові заворушення, які поклали початок сучасному руху за права ЛГБТ.