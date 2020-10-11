У Франції зіткнулися легкомоторні літаки, є загиблі

У Франції зіткнулися легкомоторні літаки, є загиблі

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Укрінформ
Поблизу французького міста Тур унаслідок зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом загинуло п'ятеро людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що зіткнення у повітрі сталося в суботу, 10 жовтня, близько 16:30 за місцевим часом. Після цього літаки впали у саду приватного будинку.

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У меншому літаку перебувало двоє людей, а більший, Diamond DA40, мав на борту трьох осіб. Усі вони загинули.

Фото: GETTY IMAGES

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