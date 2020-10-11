У Франції зіткнулися легкомоторні літаки, є загиблі

Поблизу французького міста Тур унаслідок зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом загинуло п'ятеро людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що зіткнення у повітрі сталося в суботу, 10 жовтня, близько 16:30 за місцевим часом. Після цього літаки впали у саду приватного будинку.