У Франції зіткнулися легкомоторні літаки, є загиблі
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Укрінформ
Поблизу французького міста Тур унаслідок зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом загинуло п'ятеро людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що зіткнення у повітрі сталося в суботу, 10 жовтня, близько 16:30 за місцевим часом. Після цього літаки впали у саду приватного будинку.
У меншому літаку перебувало двоє людей, а більший, Diamond DA40, мав на борту трьох осіб. Усі вони загинули.
Фото: GETTY IMAGES