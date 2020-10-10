У столиці Туреччини зіткнулися потяги: двоє загиблих

Дві особи загинули внаслідок лобового зіткнення двох вантажних поїздів в Анкарі, столиці Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Haber Türk.

«В Анкарі на залізниці в районі Каледжік сталося лобове зіткнення потягів. Внаслідок цього дві людини загинули», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора - і в нього врізався зустрічний поїзд (обидва – вантажні).

Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі.

Провадиться розслідування причин інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Туреччині швидкісний пасажирський поїзд Анкара - Конья врізався в надземний пішохідний перехід. Дев’ять осіб загинули, 46 були поранені.

Фото: haberturk.com