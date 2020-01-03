В Анкарі зійшов з рейок локомотив “Східного експреса”

Сьогодні зранку в Анкарі, на залізничній станції Маршандіз, сталася аварія туристичного потяга «Східний експрес», який готувався до руху за маршрутом Анкара-Карс.

У результаті аварії, локомотив та вагон-генератор зійшли з рейок, повідомляє інформагентство DHA.

«В Анкарі зійшов з рельсів локомотив і вагон-генератор туристичного потяга «Східний експрес», який прямував на СТО на станції Маршандіз для прибирання та огляду», - йдеться у повідомленні.

Аварія на залізниці в Анкарі / Фото: АА

12-вагонний потяг прибув вчора з Карсу й після зупинки вирушив на станцію обслуговування, яка знаходиться на відстані 5 км від вокзалу. За 500 метрів до місця призначення з невідомих на разі причин локомотив та вагон-генератор з’їхали з рейок. Аварія сталася о 06.30 за місцевим часом. Повідомляється, що в результаті аварії постраждалих немає. На разі триває розслідування інциденту.

Як повідомлялося, у грудні минулого року, 12-вагонний потяг, який слідував за маршрутом Анкара-Конья, зіткнувся з приміським потягом та врізався в естакаду. Аварія сталася о 6.30 ранку в районі Єнімахалле, на станції Маршандіз. В результаті аварії 9 людей загинули.