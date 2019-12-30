ДТП з туристами у Мексиці: 11 загиблих і 7 постраждалих
Укрінформ
Унаслідок зіткнення автомобіля з фургоном, у якому знаходилися туристи, на півдні Мексики у штаті Чіпас загинуло 11 людей, ще 7 отримали травми.
Про це йдеться у заяві місцевої прокуратури, передає AFP.
“11 людей загинуло та ще семеро постраждали (в результаті ДТП у Чіпасі — ред.) ”, - йдеться у заяві.
У прокуратурі додали, що нині триває розслідування для встановлення всі обставин аварії.
Зазначається, що зіткнення автомобіля з фургоном, в якому знаходилися туристи, сталося у неділю на автобані на півдні Мексики.
За даними місцевих ЗМІ, люди у фургоні їхали до найпопулярнішого міста у штаті Чіпас — Сен Крістобал де лас Касас.