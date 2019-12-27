ДТП з іноземцями на Миколаївщині: поліція назвала причину

Причиною ДТП на Миколаївщині за участю громадян Німеччини, в якій загинула жінка та травмувалися шестеро людей, є яма на дорозі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«ДТП на 115 кілометрі автодороги Н-24 “Благовіщенськ-Миколаїв” забрала життя однієї людини та ще шестеро людей, серед яких троє дітей, зазнали травм. Попередньо: водій авто Volkswagen, громадянин Німеччини, виїхав на смугу зустрічного руху. У своїй смузі у зустрічному напрямку їхав ВАЗ-217130. Далі — лобове зіткнення. Але чому Volkswagen виїхав на зустрічну? Відповім: попередньо, він здійснював маневр об’їзду перешкоди - ями посеред дороги», - наголосив Білошицький.

За його словами, це вже не перша ДТП на цьому відрізку дороги.

Протягом останніх декількох місяців патрульною поліцією видано 5 вимог (приписів) службі автомобільних доріг в Миколаївській області на термінове усунення виявлених недоліків; складено 3 постанови за ч. 1 ст. 140 (Експлуатаційного утримання доріг) КУпАП; складено 2 протоколи за ч. 4 ст. 140 (ДТП з матеріальними збитками саме через цю вибоїну) КУпАП.

Але цей недолік досі не було усунено.

Патрульною поліцією готується інформація, яка буде передана до контролюючих органів з метою перевірки належності виконання службових обов’язків посадовими особами балансоутримувача даної ділянки автодороги.

Як уже повідомляв Укрінформ, на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» у результаті лобового зіткнення автомобілів ВАЗ-217130 та Volkswagen Touareg одна людина загинула, ще шестеро - двоє водіїв і четверо пасажирів (33-жінка та діти 7-ми, 3-х та 1 року, громадяни Німеччини), з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

Фото: Biloshytskiy Oleksiy