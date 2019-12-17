Смертельна ДТП у Харкові: Верховний суд розгляне скаргу Зайцевої на вирок

Верховний суд прийняв до розгляду після поправок касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок за обвинуваченням у ДТП в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

"Суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Микола Колтунович розглянув касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок Київського суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року і вирішив відкрити касаційне провадження", - зазначила Матвєєва.

За її словами, скарга адвоката Зайцевої, раніше повернута їй на доопрацювання за формальними ознаками, наразі визнана відповідною вимогам ст. 427 КПК щодо термінів подання, форми і змісту.

"Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний суд вимагає від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копією касаційної скарги та інформацією про їхні права та обов'язки", - пояснила адвокат.

Вона додала, що учасники процесу можуть подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання копії рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і другого фігуранта справи про ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі кожного і виплати компенсацій сім'ям загиблих і постраждалим в обсязі 3 млн грн кожному.

28 серпня фігуранта справи про ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова етапували до Крюківської колонії №29 в Полтавській області.

2 вересня Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у Дніпропетровській області - установа відкритого типу для жінок, засуджених до обмеження волі.

18 жовтня 2017 року центрі міста зіткнулися два позашляховики. За версією слідства, Lexus, яким керувала 20-річна Олена Зайцева, виїхав на перехрестя на червоне світло. Після зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням 46-річного Геннадія Дронова Lexus викинуло на тротуар. Унаслідок аварії 5 пішоходів загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні, 6 осіб були травмовані.