Чехія прийняла на лікування 43 білорусів, потерпілих від дій силовиків

Чеська Республіка прийняла на лікування 43 громадян Білорусі, які отримали поранення під час придушення мирних демонстрацій проти режиму Лукашенка.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МВС Чехії.

Пацієнти віком від 15 до 56 років доправлені на лікування за допомогою МЗС, МОЗ та міноборони Чехії, а також білоруської діаспори в цій країні

«Травми у білорусів більші, ніж ми очікували. Тут і вогнепальні поранення, численні переломи, поранення очей та вух внаслідок вибухів гранат, у декотрих - навіть ознаки тортур», - розповів міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Окрім того, за словами лікарів, білоруси потерпають від гострої стресової реакції та посттравматичного стресового розладу.

Зазначається, що перевезення пацієнтів здійснювалось індивідуально повітряним або наземним транспортом відповідно до можливостей та стану здоров'я кожного з них та з дотриманням усіх захисних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19.

Загалом Чехія планує прийняти на лікування 50 громадян Білорусі.

Усі витрати взяло на себе МВС Чехії. Протягом кількох місяців потерпілим нададуть медичну та психологічну допомогу, після чого вони зможуть залишитися тут (але вже власним коштом) на роботу чи навчання, а також подати клопотання про притулок.

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Допомога надається в рамках медико-гуманітарної програми MEDEVAC, яка функціонує з 1993 року та координується МВС у співпраці з пожежниками, поліцією та психологами. Вона охоплює країни, які постраждали від війн, конфліктів, стихійних лих тощо. У програмі беруть участь вісім чеських лікарень, які надають допомогу за десятьма спеціалізаціями (дитяча кардіохірургія, фізіотерапія, гінекологія, інфектологія, офтальмологія, ЛОР, ортопедія, пластична та реконструктивна хірургія, травматологія).

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