«Кібер-партизани» зламали сайт Національного архіву Білорусі

Угруповання «Кібер-партизани» зламало сайт Національного архіву Білорусі, розмістивши на ньому імена політв'язнів і новини від опозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал «Кібер-партизани».

«Національний архів повинен зберігати і захищати історію всієї нації, але, мабуть, вони самі не дуже справляються, вирішили їм трохи допомогти», - йдеться в дописі.

На зламаній сторінці хакери опублікували посилання на список білоруських політв'язнів, а також пустили стрічку новин пресцентру Світлани Тихановської.

«Кібер-партизани» закликали жителів Мінська, які завтра вийдуть на недільні акції, «зазирнути до Білтелерадіокомпанії та запитати - коли вони виконають свої обіцянки й почнуть говорити правду».

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Читайте також: Боррель закликав владу Білорусі пустити керівників ОБСЄ для пошуку виходу з кризи

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів. За даними опозиції, всього було затримано більше 12 тис. осіб, кілька учасників акцій протесту загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти тамтешніх чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.