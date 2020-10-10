«Кібер-партизани» зламали сайт Національного архіву Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал «Кібер-партизани».
«Національний архів повинен зберігати і захищати історію всієї нації, але, мабуть, вони самі не дуже справляються, вирішили їм трохи допомогти», - йдеться в дописі.
На зламаній сторінці хакери опублікували посилання на список білоруських політв'язнів, а також пустили стрічку новин пресцентру Світлани Тихановської.
«Кібер-партизани» закликали жителів Мінська, які завтра вийдуть на недільні акції, «зазирнути до Білтелерадіокомпанії та запитати - коли вони виконають свої обіцянки й почнуть говорити правду».
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів. За даними опозиції, всього було затримано більше 12 тис. осіб, кілька учасників акцій протесту загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти тамтешніх чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.