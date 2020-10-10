КНДР показала на параді нову балістичну ракету

Північна Корея в суботу ввечері провела військовий парад на честь 75-річчя Трудової партії країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними військових Південної Кореї, парад пройшов у суботу перед світанком, на ньому був присутній голова Республіки Кім Чен Ин. Поки що не відомо, чому захід пройшов так рано.

На захід не допускалися іноземні ЗМІ або іноземці, тому аналітики покладаються лише на відредаговані кадри державних ЗМІ Північної Кореї. За їхніми оцінками, на параді показали нову надважку міжконтинентальну балістичну ракету.

Це перший парад країни за два роки. Його проводять усього за кілька тижнів до президентських виборів у США. Північна Корея не демонструвала балістичні ракети під час своїх парадів відтоді, як президент США Дональд Трамп і голова КРДР Кім Чен Ин провели свій перший саміт у 2018 році.

Виступаючи перед військовими і глядачами, лідер Кім Чен Ин сказав, що країна продовжить «зміцнювати» свої збройні сили для «самооборони і стримування». Він також заявив, що вдячний за те, що жоден північний кореєць не заразився COVID-19.

«Я бажаю міцного здоров'я всім людям у всьому світі, які борються з хворобами цього злого вірусу», - сказав Кім Чен Ин.

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Попри твердження, що в Північній Кореї немає випадків коронавірусу, у країні продовжують зберігати жорсткі карантинні обмеження. Ще в січні Північна Корея закрила свої кордони від зовнішнього світу з метою запобігання поширенню коронавірусу.