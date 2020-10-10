Тихановська вперше за чотири місяці поговорила з чоловіком

Білоруська влада дозволила заарештованому блогеру Сергію Тихановському вперше за 4 місяці поговорити телефоном з дружиною Світланою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Телеграм-каналі пресслужби Світлани Тихановської.

Деталі обіцяють розкрити пізніше.

Як зазначає Nexta, це їх перша розмова з моменту арешту Сергія 29 травня у Гродно.

Як повідомлялося, Тихановський планував брати участь у президентських виборах у Республіці Білорусь 9 серпня, однак не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Замість нього документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, яку ЦВК Білорусі визнала кандидатом у президенти. Щодо Сергія Тихановського 16 червня було порушено кримінальну справу про перешкоджання проведенню виборів.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати. Світлана Тихановська була змушена виїхати до Литви.