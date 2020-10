Трамп назвав збій у системі голосування поштою «фальсифікацією виборів»

Про це він написав у п'ятницю на власній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"50 тисяч виборців в Огайо отримали помилкові бюлетені для дострокового голосування. Контролю немає. Фальсифікація виборів!"- наголосив нинішній глава Білого дому.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!

Таким чином, президент відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що в розсилці бюлетенів для 50 тисяч мешканців одного з округів штату Огайо стався збій через некоректну роботу автомату, який розподіляв виборчу документацію по конвертах.

Водночас в іншому дописі Трамп закликав жителів штату Колорадо голосувати за нього. У цьому штаті тричі за останні 12 років обирали представників від Демократичної партії на президентських виборах, з 1996 по 2004 рр. – республіканців.

"Колорадо! Ваші бюлетені для голосування поштою розсилаються від сьогоднішнього дня! Заповніть їх та голосуйте за Трампа й Пенса! – написав чинний президент.

COLORADO! Your mail ballots are being sent out beginning TODAY! Fill them out and VOTE #TrumpPence2020! https://t.co/gsFSghkmdM