Трамп назвав збій у системі голосування поштою «фальсифікацією виборів»
Про це він написав у п'ятницю на власній твітер-сторінці, передає Укрінформ.
"50 тисяч виборців в Огайо отримали помилкові бюлетені для дострокового голосування. Контролю немає. Фальсифікація виборів!"- наголосив нинішній глава Білого дому.
Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020
Таким чином, президент відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що в розсилці бюлетенів для 50 тисяч мешканців одного з округів штату Огайо стався збій через некоректну роботу автомату, який розподіляв виборчу документацію по конвертах.
Водночас в іншому дописі Трамп закликав жителів штату Колорадо голосувати за нього. У цьому штаті тричі за останні 12 років обирали представників від Демократичної партії на президентських виборах, з 1996 по 2004 рр. – республіканців.
"Колорадо! Ваші бюлетені для голосування поштою розсилаються від сьогоднішнього дня! Заповніть їх та голосуйте за Трампа й Пенса! – написав чинний президент.
COLORADO! Your mail ballots are being sent out beginning TODAY! Fill them out and VOTE #TrumpPence2020! https://t.co/gsFSghkmdM— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020
Як повідомляв Укрінформ, нинішній глава Білого дому вже тривалий час виступає проти голосування поштою для американців на виборах у зв'язку із пандемією. Користування для волевиявлення поштовим сервісом у США передбачено законами. Цим користуються здебільшого демократи, у той час, як республіканці віддають перевагу голосуванню особисто на виборчих дільницях.