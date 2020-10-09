Трамп запропонував пакет допомоги економіці США на суму $1,8 трильйона – ЗМІ

Глава Білого дому Дональд Трамп, який напередодні заперечив пропозицію демократів про виділення економічної допомоги на суму $2,2 трлн та запропонував зменшити її до $1,6 трлн, у п'ятницю вирішив підняти ставки.

Як повідомляє The Hill із посиланням на обізнані джерела, тепер президент пропонує демократам зійтися на сумі $1,8 трлн, передає Укрінформ.

"Рухаючись назустріч вимогам демократів, президент Трамп та його помічники запропонували спікеру Ненсі Пелосі пакет допомоги в період коронавірусу на суму $1,8 трильйона", - зауважує видання.

Таким чином, президент пішов на певні поступки, підвищивши запропонований раніше ліміт на $200 млрд. Однак наразі немає жодних ознак, що лідерка демократів у Конгресі США спікервумен Ненсі Пелосі відмовиться від уже прийнятого проєкту закону на суму $2,2 трильйона.

"Переговори про допомогу в (період пандемії – ред.) COVID-19 просуваються далі. Граємо по-крупному!"- написав Трамп у п'ятницю на власній сторінці у Твітері.

Covid Relief Negotiations are moving along. Go Big! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, останніми тижнями демократи вели переговори з представниками адміністрації Трампа щодо затвердження законопроєкту з допомогою для громадян США і бізнесу в період пандемії. На початку місяця переговори зайшли в глухий кут, однак контрольована демократами нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, що передбачає виділення пакету допомоги на суму 2,2 трильйона доларів США.