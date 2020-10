Трамп запропонував пакет допомоги економіці США на суму $1,8 трильйона – ЗМІ

Як повідомляє The Hill із посиланням на обізнані джерела, тепер президент пропонує демократам зійтися на сумі $1,8 трлн, передає Укрінформ.

"Рухаючись назустріч вимогам демократів, президент Трамп та його помічники запропонували спікеру Ненсі Пелосі пакет допомоги в період коронавірусу на суму $1,8 трильйона", - зауважує видання.

Таким чином, президент пішов на певні поступки, підвищивши запропонований раніше ліміт на $200 млрд. Однак наразі немає жодних ознак, що лідерка демократів у Конгресі США спікервумен Ненсі Пелосі відмовиться від уже прийнятого проєкту закону на суму $2,2 трильйона.

"Переговори про допомогу в (період пандемії – ред.) COVID-19 просуваються далі. Граємо по-крупному!"- написав Трамп у п'ятницю на власній сторінці у Твітері.

Covid Relief Negotiations are moving along. Go Big!