Наступним головою Військового комітету НАТО стане адмірал із Нідерландів

Начальники штабів збройних сил країн-членів Північноатлантичного альянсу обрали наступного голову Військового комітету НАТО - представника Британії на цій посаді заступить адмірал із Нідерландів.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляється на сайті Альянсу.

«Начальники штабів країн-союзниць сьогодні, 9 жовтня 2020 року, обрали адмірала Роба Бауера, начальника штабу збройних сил Нідерландів, наступним головою Військового комітету НАТО, старшим військовим радником генерального секретаря. Адмірал Бауер прийме цю посаду після того, як маршал авіації сер Стюарт Піч завершить повноваження у червні 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Коментуючи своє обрання, адмірал Бауер наголосив, що для нього це велика честь і виклик. «У цей час дедалі більш складних загроз та викликів у сфері безпеки ми маємо зберегти згоду в межах Альянсу, забезпечити відповідальність, готовність та посилення НАТО… Я докладу зусиль, щоб утримати разом Північ та Південь, Схід і Захід, великі й малі (держави), дотримуючись принципу 360 градусів у стримуванні всіх потенційних загроз та у захисті союзників проти будь-якого противника», - сказав він.

Голова Військового комітету НАТО традиційно обирається з числа начальників штабів країн-союзниць. Як правило, термін його повноважень становить три роки. Починаючи з 1963 року на цю посаду були призначені 19 представників таких країн: Німеччина (5 разів), Велика Британія (чотири рази), Канада, Італія, Норвегія (двічі), Бельгія, Чеська Республіка, Данія і Нідерланди.