У Мексиці помер лауреат Нобелівської премії з хімії

Лауреат Нобелівської премії з хімії Маріо Моліна помер у мексиканській столиці Мехіко на 78-му році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The San Diego Union Tribute.

Офіційна причина смерті вченого невідома, проте місцеві ЗМІ повідомляють, що у нього стався інфаркт.

Зазначається, що Моліна отримав у 1995 році Нобелівську премію з хімії за те, що допоміг виявити, що тип побутової хімії, відомий як хлорфторвуглеводень, руйнує озоновий шар Землі.

Він також працював вченим в Каліфорнійському університеті у Сан Дієго.

У 2013 році глава Білого дому США Барак Обама нагородив Моліну президентською медаллю Свободи за видатні досягнення в галузі хімії у 20-му сторіччі.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні лауреат Нобелівської премії миру, північноірландський політик Джон Г’юм помер на 84 році життя.