У Франції за добу понад 18 000 випадків коронавірусу — найбільше від початку пандемії

У Франції за добу від коронавірусної хвороби померли 80 осіб, виявили 18 246 нових випадків інфікування.

Про це станом на вечір 7 жовтня повідомляє Національне агентство громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

За попередній тиждень з діагнозом коронавірусної хвороби шпиталізовано 4 625 пацієнтів; 919 перебувають у реанімаціях.

Загалом з початку епідемії у березні у Франції виявлено 653 509 випадків інфікувань коронавірусом; 32 445 людей померли від COVID-19.

У низці міст та регіонів країни уведено червоний рівень епідеміологічної небезпеки. У Парижі з понеділка уведені додаткові карантинні обмежувальні заходи, включаючи закриття барів, фітнесцентрів, басейнів. Ресторани працюють до 22 голини із дотримання санітарних норм та продають алкоголь за умови замовлення клієнтами їжі.

Стратегія уряду Франції у боротьбі з пандемією не передбачає масштабні обмеження економічного життя. Серед головних заходів – уведення суцільного маскового режиму та проведення загальнонаціонального тестування на коронавірус.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est