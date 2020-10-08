Протести у Бішкеку: кількість постраждалих перевищила тисячу

У результаті заворушень у Бішкеку на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, один - загинув.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання 24.kg із посиланням на пресцентр міністерства охорони здоров'я Киргизстану.

«В організації охорони здоров'я по медичну допомогу після заворушень у Бішкеку звернулися 1 002 постраждалих», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стаціонарне лікування отримують наразі 204 пацієнти, інші відправлені на амбулаторне.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

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При цьому 10 з 12 тих, опозиційних партій, які то програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 768 громадян, з яких 218 були госпіталізовані. Помер один чоловік.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за звинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаев, Канат Сагинбаев.

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними.