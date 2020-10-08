Протести у Бішкеку: кількість постраждалих перевищила тисячу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання 24.kg із посиланням на пресцентр міністерства охорони здоров'я Киргизстану.
«В організації охорони здоров'я по медичну допомогу після заворушень у Бішкеку звернулися 1 002 постраждалих», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стаціонарне лікування отримують наразі 204 пацієнти, інші відправлені на амбулаторне.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
При цьому 10 з 12 тих, опозиційних партій, які то програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.
5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.
При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.
За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 768 громадян, з яких 218 були госпіталізовані. Помер один чоловік.
Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за звинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаев, Канат Сагинбаев.
У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними.