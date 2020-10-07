Втручання у вибори: США назвали Росію головним поширювачем фейків

Міністерство внутрішньої безпеки США (МВБ) назвало Росію головною країною, яка буде поширювати дезінформацію на території Сполучених Штатів, зокрема, з метою вплинути на президентські вибори 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

«Росія є найімовірнішим основним актором прихованого впливу та постачальником поширення дезінформації у США», - йдеться у доповіді американського відомства.

У МВБ додали, що головна мета Москви полягає в тому, аби посилити своє становище у світі за рахунок послаблення США через поширення дезінформації у суспільстві й підриву західних демократичних інституцій та процесів.

У міністерстві також переконані, що Росія не полишить спроб поширювати дезінформацію, зокрема, й під час передвиборчого циклу президентських виборів США, які мають відбутися 3 листопада.

Зазначається, що серед загроз для нацбезпеки, відомство назвало, зокрема, Китай, Іран, пандемію коронавірусу.