Трамп наказав розсекретити всі документи розслідування його зв'язків з РФ

Трамп наказав розсекретити всі документи розслідування його зв'язків з РФ

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп дозволив розсекретити всі документи щодо справи розслідування його передбачуваних зв'язків з Росією у 2016 році. 

Як передає Укрінформ, про це президент США написав у своєму Твіттері.

«Я санкціонував повне розсекречення всіх документів, що відносяться до одного з найбільших політичних злочинів в американській історії - російської містифікації», - написав Трамп.

Він заявив, що розсекречення також стосується скандалу з електронною поштою його суперниці на президентських перегонах 2016 року, ексдержсекретаря США Хілларі Клінтон.

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Як відомо, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, яке завершилося у березні 2019 року, встановило низку фактів, фізичних і юридичних осіб, причетних до втручання РФ у президентські вибори в США 2016 року. Зокрема, вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зломів, публікації у WikiLeaks компрометуючої інформації на одного з кандидатів і вплив через соціальні мережі на електоральні групи в США. Розслідування не знайшло доказів змови між виборчим штабом Дональда Трампа і РФ.

фото: Getty Images

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