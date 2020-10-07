Трамп бажає особисто зустрітися з Байденом на дебатах - The Hill

Дональд Трамп хоче взяти участь у дебатах з Джо Байденом не у віртуальному режимі, а поспілкуватися безпосередньо.

Про це американському виданню The Hill заявив директор з питань комунікації кампанії Трампа Тім Мурто, повідомляє Укрінформ.

"Президент має намір взяти участь у дебатах особисто", - заявив представник кампанії глави Білого дому.

Таким чином, Мурто роз'яснив заяву Трампа про те, що він "з нетерпінням чекає" дебатів, запланованих на 15 жовтня у Маямі. Адже президент США не уточнив, як саме він уявляє діалог – з огляду на те, що зараз проходить курс лікування від COVID-19.

А Байден ще напередодні заявив, що готовий продовжувати дебати, тільки якщо фахівці підтвердять, що це безпечно. Зважаючи на 77-річний вік кандидата від демократів, зараження коронавірусом може мати для нього серйозні наслідки.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Трамп потрапив до військового шпиталю. Згодом лікарі зізналися, що у глави Білого дому двічі різко падав рівень кисню в крові, після чого він приймав потужні стероїди. У понеділок Дональд Трамп виписався зі шпиталю та повернувся до Білого дому.

Фото: BBC