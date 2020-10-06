Трамп планує вийти на дебати з Байденом уже наступного тижня

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив про намір зустрітися на дебатах зі своїм суперником на виборах Джо Байденом вже наступного четверга – попри те, що лікування президента від COVID-19 досі триває.

Відповідний допис Трамп розмістив у вівторок на офіційній сторінці у Твітері, повідомляє Укрінформ.

"Чекаю з нетерпінням дебатів увечері четверга, 15 жовтня, в Маямі. Це буде чудово!"- написав президент.

Водночас Дональд Трамп не уточнив, у якому форматі він планує взяти участь у дебатах. Адже, після 2 жовтня, коли був офіційно підтверджений коронавірус у президента, він має перебувати як мінімум два тижні в суровому карантині.

Як повідомляв Укрінформ, кандидат від демократів Джо Байден, зі свого боку висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом на дебатах тільки в разі, якщо фахівці гарантуватимуть безпечне середовище для присутніх.

Нинішній президент США повернувся з Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда в понеділок після трьох днів інтенсивного лікування від COVID-19. Водночас, за оцінками його лікарів, поки що зарано говорити, що небезпека для його здоров'я повністю минула. Зараз Дональд Трамп перебуває під наглядом команди лікарів у Білому домі.

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