Розрив між Байденом та Трампом зріс до 16% - CNN
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Опитування було проведено після перших дебатів між двома основними кандидатами у президенти США та оприлюднення інформації, що у Трампа підтвердили коронавірусну хворобу.
Рівень позитивного ставлення до Байдена також покращився. За даними опитування, 52% заявили, що позитивно ставляться до колишнього віцепрезидента, у порівнянні з 39%, які довіряють Трампу.
Виборці більш схильні вважати Байдена кандидатом, який об'єднує країну (61% у Байдена проти 33% у Трампа), чесний та надійний (58% - Байден, 33% - Трамп).
Втім, зростання популярності Байдена не супроводжується істотним падінням підтримки Трампа. Основні прихильники чинного президента США підтримують його так само, як і раніше.
Як повідомлялося, перші президентські дебати у США відбулися минулого вівторка у Клівленді (штат Огайо). На самому початку вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію до цивілізованого діалогу.
До проведення зустрічі кандидатів, розрив між Трампом та Байденом був набагато меншим – до 2%, згідно з результатами Harvard CAPS/Harris.
Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.
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