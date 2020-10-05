Байден готовий продовжити дебати з Трампом - «якщо це буде безпечно»

Кандидат від демократів на виборах президента США Джо Байден заявив, що готовий до участі в подальших дебатах з Дональдом Трампом, який нині лікується від COVID-19, якщо фахівці визнають це безпечним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

"Послухайте науковців. Якщо вчені скажуть, що це безпечно, тоді, я думаю, що так і буде", - заявив Байден журналістам у Нью-Джерсі.

Водночас він наголосив, що виконає всі рекомендації експертів.

Відповідаючи на запитання, чи слід використовувати захисне скло під час дебатів, Байден зауважив: "Я не фахівець у цьому питанні, але вважаю, що нам слід бути дуже обережними".

Політик також наголосив, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у дебатах, другий тур яких має відбутися 15 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, Кейт Бедінгілд, заступниця глави виборчого штабу Джо Байдена заявила, що розглядається можливість перенесення дебатів кандидатів у президенти через інфікування Трампа COVID-19.

Другий тур теледебатів Трампа і Байдена запланований на 15 жовтня у Маямі (штат Флорида), третій – на 22 жовтня у Нешвіллі (Теннессі).

2 жовтня Дональд Трамп заявив, що заразився коронавірусом. Інфікування діагностовано і в його дружини. Спочатку президентське подружжя ізолювалося в Білому домі, але потім Трампа госпіталізували.

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