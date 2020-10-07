Уряд Фінляндії на один день очолить 16-річна активістка

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на один день передасть свої повноваження 16-річній активістці Ааві Мурто. Це відбудеться з нагоди Міжнародного дня дівчат під егідою ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт уряду Фінляндії.

Тимчасова заміна прем'єрки відбудеться 7 жовтня в межах програми Girls Takeover.

У рамках програми, що є частиною святкування Міжнародного дня дівчат ООН (відзначається 11 жовтня), у всьому світі вони стають на місця громадських та політичних лідерів.

У Фінляндії посаду голови уряду протягом одного дня обійматиме 16-річна Аава Мурто. Як планується, вона обговорить із Санною Марін роль країни на міжнародній арені та її можливості для реалізації дівчат у різних сферах. Окрім того, Марін та Мурто обговорюватимуть питання переслідування неповнолітніх в інтернеті.

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Аава Мурто також зустрінеться з міністром співробітництва у галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Віле Скіннарі, очільником Мінюсту Туомасом Пейсті та членом парламенту Ійрісом Суомелою.

Як повідомлялося, Міжнародний день дівчат був проголошений на 66-й Генасамблеї ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його почали вже 2012-го. Ініціатором відповідної резолюції ООН була Канада.

Мета акції - привернення уваги до дискримінації дівчат у різних країнах та підвищення обізнаності про нерівність, з якими вони стикаються.

Фото: Yle.fi