Голова уряду Фінляндії вийшла заміж

Голова уряду Фінляндії вийшла заміж

Укрінформ
Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін вийшла заміж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Санна Марін оголосила про реєстрацію шлюбу зі своїм давнім нареченим Маркусом Райкьоненом. Пара познайомилася у Тампере, коли обом було по 18 років, у них вже є дочка віком два з половиною роки.

Весілля відбулося в суботу у Кесаранті, офіційній резиденції прем'єр-міністра Фінляндії, йдеться у пресрелізі офісу голови уряду.

На захід були запрошені лише близькі друзі та родичі.

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Марін поділилася світлиною щасливих молодят в Instagram, написавши, що вона щаслива та вдячна, що може жити разом з коханою людиною.

"Ми багато бачили та пережили разом, ділилися радістю та скорботою, підтримували одне одного у спокійний час та під час бурі. Ми прожили молодість разом, стали дорослими та батьками коханої доньки", - зазначила наречена.

Фото: Minttu Saarni

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