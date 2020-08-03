Голова уряду Фінляндії вийшла заміж
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Санна Марін оголосила про реєстрацію шлюбу зі своїм давнім нареченим Маркусом Райкьоненом. Пара познайомилася у Тампере, коли обом було по 18 років, у них вже є дочка віком два з половиною роки.
Весілля відбулося в суботу у Кесаранті, офіційній резиденції прем'єр-міністра Фінляндії, йдеться у пресрелізі офісу голови уряду.
На захід були запрошені лише близькі друзі та родичі.
Марін поділилася світлиною щасливих молодят в Instagram, написавши, що вона щаслива та вдячна, що може жити разом з коханою людиною.
"Ми багато бачили та пережили разом, ділилися радістю та скорботою, підтримували одне одного у спокійний час та під час бурі. Ми прожили молодість разом, стали дорослими та батьками коханої доньки", - зазначила наречена.
Eilen sanoimme toisillemme tahdon. Olen onnellinen ja kiitollinen, että saan jakaa elämäni rakastamani ihmisen kanssa. Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessä ja myrskyssä. Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni. Kuva: @minttusaarni
Фото: Minttu Saarni