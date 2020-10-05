У Британії недорахували майже 16 тисяч випадків коронавірусу через технічний збій

Збій технічного характеру в системі відслідковування захворюваності на COVID-19 у Великій Британії призвів до того, що близько 16 тисяч випадків коронавірусу виявилися недорахованими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що це вкрай ускладнило можливість відслідкувати контакти осіб, заражених коронавірусом.

Зазначається, що 15 841 випадок COVID-19 у країні був неврахований між 25 вересня та 2 жовтня цього року.

Ці цифри були внесені до бази даних лише на вихідні.

Також це означає, що вся британська щоденна статистика щодо захворюваності минулого тижня були суттєво заниженою.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дані про випадки були «усічені» та «втрачені», але додав, що з усіма людьми з позитивним тестом зв'язалися, а інспектори «зараз працюють зі всіма контактами заражених».

Нагадаємо, що станом на 5 жовтня загальне число випадків COVID-19 у Об'єднаному Королівстві складає майже 503 тисячі.