Карабаський конфлікт: Іран закликає сторони забезпечити права цивільних громадян

Іран звернувся із закликом до Азербайджану й Вірменії поважати права цивільних громадян, які опинилися у зоні конфлікту в Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція IRNA.

Зазначається, що з відповідною заявою посольство Ірану в Баку звернулося до Азербайджану та Вірменії.

"Посольство закликало сторони, що беруть участь у конфлікті, дотримуватися міжнародного гуманітарного права, засудивши порушення прав невинних людей, руйнування та пошкодження цивільних об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і жертв серед мирного населення.

Читайте також: Баку повідомляє про 22 загиблих цивільних від початку ескалації конфлікту в Карабаху

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.