Польська прокуратура хоче продовжити арешт Новаку

Окружна прокуратура Варшави хоче подовжити арешт на чергові три місяці екс-глави Укравтодору, колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Як передає Укрінформ, про це РАР довідався з джерел, які обізнані зі справою.

Зазначається, що 2 жовтня окружна прокуратура Варшави направила районному суду Варшава-Мокотув подання щодо продовження арешту Новака. Одним з головних аргументів утримання екс-глави Укравтодору в СІЗО є побоювання щодо можливих процесуальних зловживань.

У п’ятницю, 2 жовтня, прокуратура додатково висунула Новаку звинувачення у корупції. Зокрема, йому інкримінується отримання кількадесяти тисяч злотих від колишнього голови правління польської компанії PGE Войцєха Т. за посередництвом іншої особи. Крім того, йому також інкримінується отримання хабаря у розмірі 200 тис. злотих (понад 50 тис. $) в 2012-2016 роках від колишнього голови правління компанії PKN Orlen Даріуша К. за посередництва третьої особи. Як зазначається, третя особа щомісяця передавала Новаку від глави PKN Orlen 3,5 тис. злотих (приблизно 900 $).

Адвокат екс-глави Укравтодору Антоній Каня-Сенявський зазначив, що Новак не визнає своєї провини і відмовився давати свідчення на цьому етапі слідства.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці за підозрою в корупційних діях на посаді глави Укравтодору. Його затримання було результатом співпраці НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. У цій справі підозру вручено ще п’ятьом особам, зокрема двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній - учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

В середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, де Новак приховав готівку у сумі понад 1 мільйон доларів в еквіваленті. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, які, на думку СBA, придбано за гроші, отримані від корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири загальною вартістю близько 2 млн злотих (майже 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім, того СBA вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

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Наприкінці вересня у справі Новака затримано ще три особи в Польщі. Їм висунуто звинувачення у наданні Новаку хабарів на загальну суму кількасот тисяч злотих (понад мільйон гривень) за те, щоб посісти впливові посади. У прокуратурі уточнили, що йдеться про періоди, коли Новак виконував обов’язки голови політичного кабінету Ради міністрів і коли він обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і водних ресурсів РП.

Новак у 2007-2009 роках був головою політичного кабінету прем'єр-міністра РП Дональда Туска, у 2011-2013 рр. очолював Міністерство транспорту і водних ресурсів Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 виконував обов'язки голови Укравтодору. В жовтні 2016 року набув громадянства України.