Трамп каже, що лікування від COVID-19 триває добре

Президент США Дональд Трамп оприлюднив відео з госпіталю, заявивши про нормальне самопочуття та готовність повернутися до передвиборчої кампанії.

Відео розміщене на Твіттер-сторінці американського лідера, передає Укрінформ.

"Коли я прибув сюди, то відчував себе не дуже добре. Але зараз мені краще. Чекаю не дочекаюся, коли можна буде повернутися до передвиборчої кампанії та довести її до кінця", - заявив він.

Раніше Трамп подякував лікарям, медсестрам та іншому медперсоналу військового госпіталю Уолтера Ріда.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 2 жовтня, президент США був доставлений до лікарні – через 15 годин після офіційного повідомлення про підтверджений діагноз з коронавірусом.

У суботу лікар Білого дому Шон Конлі виступив на брифінгу для преси, під час якого запевнив, що президент все ще має легкий кашель, закладеність носа та втому, однак ці симптоми зменшуються.

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Тим часом за інформацією інших джерел, життєво важливі показники Трампа впродовж останніх 24 годин викликали "значу стурбованість". За непідтвердженою інформацією, Трамп навіть отримував кисневу терапію перед тим, як був госпіталізований до медичного центру. При цьому, зазначалося, що наступні 48 годин слід розглядати як "критично важливі" з погляду лікування президента США.