Мальдіви обіцяють відстоювати права рохінджа у Міжнародному кримінальному суді

Мальдіви готові усіляко боротися за дотримання прав представників народності рохінджа, у тому числі захищаючи їх інтереси в Міжнародному кримінальному суді.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Мальдів Абдула Шахід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Народ рохінджа продовжує зазнавати надзвичайних нестатків і труднощів. Ми не стоятимемо осторонь й не споглядатимемо на геноцид. Ми зробимо усе можливе, аби припинити жорстоке поводження, переміщення та безглузді вбивства рохінджа. Ми продовжуватимемо відстоювати їх інтереси, в тому числі у Міжнародному кримінальному суді”, - сказав Шахід.

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Він також закликав міжнародну спільноту до співпраці з метою захисту прав палестинців.

“Упродовж десятиліть палестинці безрезультатно волають про захист, повагу та державність. Ми повторюємо свій заклик стосовно дводержавного вирішення на основі кордонів до 1967 року зі Східним Єрусалимом як столицею Палестини”, - зазначив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Міністерство юстиції Гамбії подало до Міжнародного суду ООН позов, звинувативши владу М'янми у геноциді рохінджа – місцевої етнічної групи, яка сповідує іслам, на відміну від більшості населення країни, які є буддистами.

Зі свого ж боку очільниця М'янми Аун Сан Су Чжи, яка отримала в 1991 році Нобелівську премію миру, зауважила, що армія М'янми захищала країну від озброєних бунтівників. За її словами, нині країна переживає внутрішній військовий конфлікт.

Восени 2016 року бойовики рохінджа напали на поліцейські відділки в країні, а у відповідь влада залучила армію. В ході конфлікту сотні тисяч рохінджа стали біженцями.

За даними міжнародної організації “Лікарі без кордонів", лише за перший місяць зіткнень в регіоні жертвами насильницьких дій стали 6,7 тисячі осіб. Оприлюднений в серпні минулого року звіт ООН поклав основну відповідальність за цю кризу та злочини на армію М’янми.