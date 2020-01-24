Міжнародний суд визнав свою юрисдикцію щодо позову про геноцид Рохінджа

Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію щодо розгляду позову про вчинення геноциду проти етнічної групи Рохінджа владою М'янми.

Про це інформує CNN.

"Суд визначив, що позов щодо геноциду поданий Гамбією проти М'янми підпадає під його юрисдикцію", - йдеться у повідомленні.

Суд також постановив, що М'янма повинна вживати всіх заходів у межах своїх повноважень для запобігання діям проти Рохінджа, таким як "вбивства, заподіяння тяжких тілесних чи психічних ушкоджень, навмисне створення умов, з метою знищення етнічної групи.

М'янмські військові також мають гарантувати, що вони не вчинятимуть жодних дій з підбурювання до геноциду чи змови з метою геноциду.

Це проміжний вердикт, що матиме силу поки розгляд головної справи щодо геноциду триває. Цю справу ще не заслуховували, і на винесення остаточного вироку можуть піти роки.

Як відомо, у листопаді 2019 року Міністерство юстиції Гамбії подало до Міжнародного суду ООН позов, звинувативши владу М'янми у геноциді рохінджа – місцевої етнічної групи, яка сповідує іслам, на відміну від більшості населення країни, які є буддистами.

Зі свого ж боку, очільниця М'янми Аун Сан Су Чжи, яка отримала в 1991 році Нобелівську премію миру, зауважила, що армія М'янми захищала країну від озброєних бунтівників. За її словами, нині країна переживає внутрішній військовий конфлікт.

Восени 2016 року бойовики рохінджа напали на поліцейські відділки в країні, а у відповідь влада залучила армію. В ході конфлікту сотні тисяч рохінджа стали біженцями.

Фото: Euronews