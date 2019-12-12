Лідер М'янми в суді ООН заперечила звинувачення в геноциді рохінджа

Очільниця М'янми Аун Сан Су Чжи на засіданні Міжнародного суду ООН в середу відкинула обвинувачення у геноциді мусульман-рохінджа.

Про це повідомляє BBC.

"Очільниця М'янми та лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжи на засіданні Міжнародного суду ООН у Гаазі відкинула звинувачення в геноциді народу рохінджа та назвала «некоректними й такими, які не зображають повноту картини", - йдеться в повідомленні.

Вона наголосила також, що проблеми в регіоні проживання рохінджа сягають корінням попередніх століть.

Як відомо, в листопаді 2019 року міністерство юстиції Гамбії подало в Міжнародний суд ООН позов, звинувативши владу М'янми в геноциді рохінджа – місцевої етнічної групи, яка сповідує іслам, на відміну від більшості жителів країни, які є буддистами.

Зі свого ж боку, Аун Сан Су Чжи, яка отримала в 1991 році Нобелівську премію миру, зауважила, що армія М'янми захищала країну від озброєних бунтівників. За її словами, нині країна переживає внутрішній військовий конфлікт.

Восени 2016 року бойовики рохінджа напали на поліціянти відділки в країні, а у відповідь влада залучила армію. В ході конфлікту сотні тисяч рохінджа стали біженцями.