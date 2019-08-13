У М'янмі через зсув ґрунту загинули вже понад 60 осіб
Укрінформ
Кількість загиблих від зсуву ґрунту на півдні М'янми зросла до 61 особи.
Про це повідомляє Aljazeera із посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій країни.
“Кількість загиблих від зсуву ґрунту на півдні М'янми зросла до 61 людини, триває пошукова операція”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Aljazeera, щонайменше 35 особам була надана медична допомога.
За даними Управління, в операції з пошуку людей залучені волонтери й військові.
М'янма щороку потерпає від повеней й смертельних зсувів ґрунту. Десятки тисяч людей вимушені залишати свої домівки через стихійні лиха.
Як повідомлялося раніше, у М'янмі внаслідок зсуву ґрунту 9 серпня загинули понад 40 осіб.
Фото: www.aljazeera.com