У М'янмі через зсув ґрунту загинули вже понад 60 осіб

У М'янмі через зсув ґрунту загинули вже понад 60 осіб

Укрінформ
Кількість загиблих від зсуву ґрунту на півдні М'янми зросла до 61 особи.

Про це повідомляє Aljazeera із посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій країни.

“Кількість загиблих від зсуву ґрунту на півдні М'янми зросла до 61 людини, триває пошукова операція”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Aljazeera, щонайменше 35 особам була надана медична допомога.

За даними Управління, в операції з пошуку людей залучені волонтери й військові.

М'янма щороку потерпає від повеней й смертельних зсувів ґрунту. Десятки тисяч людей вимушені залишати свої домівки через стихійні лиха.

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Як повідомлялося раніше, у М'янмі внаслідок зсуву ґрунту 9 серпня загинули понад 40 осіб.

Фото: www.aljazeera.com

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