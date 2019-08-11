Жертв зсуву в М'янмі вже понад 40 осіб

У М'янмі в результаті мусонних дощів стався зсув ґрунту, який призвів до загибелі вже понад 40 осіб.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

"В цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння з-за зсуву. Пасажири одного з транспортних засобів були врятовані. Через сильні мусонні дощі були затоплені деякі селища. Також школи були тимчасово закриті у селищі Паунг з ранку п'ятниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: обвал стався в п'ятницю, 9 серпня, проте пошукова операція триває й досі. Місцеві рятувальники в суботу, 10 серпня, знайшли ще вісім тіл.