Зсув у М’янмі забрав життя 29 осіб, десятки поранених, близько 100 — зникли безвісти
Укрінформ
На півдні М'янми щонайменше 29 людей загинуло в результаті зсуву, викликаного мусонними дощами.
Про це повідомляє NHK.
«29 людей загинуло в результаті стихійного лиха», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, десятки людей було поранено. Близько 100 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.
Мусонні дощі завдали значної шкоди всій М'янмі. Згідно з даними ООН, близько 38 тисяч осіб у країні були змушені евакуюватися.