Шторм «Алекс» наробив лиха в Італії: є загиблі та зниклі безвісти

У гірському районі на південному сході Франції та півночі Італії тривають сильні дощі, які викликали затоплення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Associated Press.

Через стихію в Італії загинув рятувальник; пізніше там знайшли тіло ще одного чоловіка. Загалом 16 людей у країні вважають зниклими безвісти. Більшість із них подорожували на автівках через французько-італійський кордон. Серед них — двоє німців із онуками віком 11 і 6 років.

Італійські рятувальники вважають, що вони не перебувають під безпосередньою загрозою. Нині вони шукають пастуха, якого вода затягла і віднесла в бік кордону з Францією. Його брат зміг врятуватися, схопившись за гілку дерева, кажуть рятувальники.

За останню добу в північній Італії випали рекордні норми опадів. Так, у регіоні П’ємонт вони склали 630 міліметрів, що є найбільшим значенням із 1958 року, а в муніципалітеті Верчеллі вода піднялася на рекордний за останні 20 років рівень.

Венеція, яка минулого року зазнала значних підтоплень, цього разу вперше випробувала систему дамб для захисту від води. Система виявилася дієвою: вона врятувала місто від значного потопу.

Flood barrier successfully protects Venice from high tide https://t.co/P9J1KOuIwM pic.twitter.com/gdusbmrkBh — Reuters (@Reuters) October 3, 2020

Стихія зачепила і Швейцарію: там закрили частину траси А2, що проходить через Альпи, а в одному із селищ на сході країни евакуювали 13 жителів через підтоплення.

Як раніше повідомляло агентство, на південно-східному узбережжі Франції – Французькій Рив’єрі – потужний шторм «Алекс» спричинив масштабні повені, руйнування та людські жертви.

Фото: @Denalisud