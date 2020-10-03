Через шторм «Алекс» на узбережжі Франції загинули 20 осіб

На південно-східному узбережжі Франції – Французькій Рив’єрі – потужний шторм «Алекс» спричинив масштабні повені, руйнування та людські жертви.

Попередження про шторм надходили від національної метеорологічної служби FranceMeteo упродовж тижня, на південно-східному узбережжі Середземного моря оголошено «оранжевий» рівень небезпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як повідомив директор з питань цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Франції Жеремі Круншан, від наслідків повені, спричиненої штормом «Алекс», 20 людей загинули, щонайменше вісім вважаються зниклими безвісти. Сила вітру сягала 180 км на годину; за попередню добу випало 450 мм опадів, що становить чотиримісячну норму.

Особливо руйнівні наслідки повені відчуло курортне місто Ніцца.

Читайте також: Західну Грецію накрив потужний шторм Янос

Нині шторм «Алекс» пересувається до узбережжя Італії.

Співчуття та підтримку жертвам шторму та їхнім близьким висловив президент Франції Еммануель Макрон.