Через шторм «Алекс» на узбережжі Франції загинули 20 осіб
Попередження про шторм надходили від національної метеорологічної служби FranceMeteo упродовж тижня, на південно-східному узбережжі Середземного моря оголошено «оранжевий» рівень небезпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.
Як повідомив директор з питань цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Франції Жеремі Круншан, від наслідків повені, спричиненої штормом «Алекс», 20 людей загинули, щонайменше вісім вважаються зниклими безвісти. Сила вітру сягала 180 км на годину; за попередню добу випало 450 мм опадів, що становить чотиримісячну норму.
Особливо руйнівні наслідки повені відчуло курортне місто Ніцца.
Нині шторм «Алекс» пересувається до узбережжя Італії.
Співчуття та підтримку жертвам шторму та їхнім близьким висловив президент Франції Еммануель Макрон.