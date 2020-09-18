Західну Грецію накрив потужний шторм Янос

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Цей шторм, який мати назву «Янос» вважається «середземноморським ураганом» - феноменом, який уперше був зафіксований в 1995 році.

Циклон зараз рухається на схід, тож на цих вихідний потужні вітри швидкістю до 117 кілометрів на годину очікують на Пелопонесі, потім в Афінах та на острові Крит.

Жителі Іонічних островів, де шторм уже вирує, повідомляють, що «дерева валяться просто повсюди».

Є інформація й про затоплені вулиці, обриви ліній електропередачі та транспортні збої на низці західно-грецьких островів.

Також зазначається, що біля західного узбережжя Пелопонесу в шторм потрапило судно з 55 мігрантами на борту.

Фото: ЕРА