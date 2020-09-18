Західну Грецію накрив потужний шторм Янос
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Укрінформ
Рідкісний шторм ударив цієї п'ятниці по островах на заході Греції: він приніс із собою зливи та перебої в електропостачанні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Цей шторм, який мати назву «Янос» вважається «середземноморським ураганом» - феноменом, який уперше був зафіксований в 1995 році.
Циклон зараз рухається на схід, тож на цих вихідний потужні вітри швидкістю до 117 кілометрів на годину очікують на Пелопонесі, потім в Афінах та на острові Крит.
Жителі Іонічних островів, де шторм уже вирує, повідомляють, що «дерева валяться просто повсюди».
Є інформація й про затоплені вулиці, обриви ліній електропередачі та транспортні збої на низці західно-грецьких островів.
Також зазначається, що біля західного узбережжя Пелопонесу в шторм потрапило судно з 55 мігрантами на борту.
Фото: ЕРА