Малайзія в ООН попередила про загрозу тероризму на тлі пандемії

Терористичні групи по всьому світу можуть пожвавитися на тлі глобального занепокоєння протистоянням пандемії COVID-19.

Таку думку під час виступу в ООН висловив прем’єр-міністр Малайзії Мухіддін Яссін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На додачу до соціально-економічного впливу, який на всіх нас справив COVID-19, нам слід також пам’ятати, що свою потворну голову у цей час невизначеності може підняти тероризм. Нам ніколи не слід нехтувати тим, що терористичні групи можуть наростити свої зусилля, аби скористатися нинішніми непевними часами для просування власних інтересів”, - сказав Яссін.

На його переконання, для протистояння тероризму й радикалізації у період пандемії дуже важливими є “прозора комунікація, гарні зв’язки й краща розвідувальна співпраця на національному й міжнародному рівнях. “Це - психологічна війна, яку ведуть проти вразливих, й для досягнення успіху ми повинні завоювати “серця та уми”. Слід надати пріоритет ефективним комунікаційним стратегіям по всіх доступних каналах, аби протистояти дезінформації без порушення національних законів”, - зазначив прем’єр-міністр.

Раніше під час виступу в ООН прем’єр-міністр Малайзії Мухіддін Яссін заявив, що Рада Безпеки ООН нагально потребує глибинного реформування, розширення кількісного складу та зміни правил застосування вето.