У Білому домі виявили два нових випадки коронавірусу

У Білому домі зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

Як зазначається, сьогодні позитивний результат тесту отримав журналіст, який працює в пулі.

Також зараження коронавірусом підтвердили у співробітника пресслужби Білого дому.

"Всі інші журналісти, які були протестовані сьогодні, отримали негативні результати", - йдеться в повідомленні.

Раніше 2 жовтня Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.