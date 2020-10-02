У Трампа «слабкі симптоми» коронавірусу – CNN

Президент США Дональд Трамп, який в ніч проти п'ятниці за американським часом оголосив про підтверджене лікарями зараження коронавірусом, наразі має слабкі ознаки захворювання на COVID-19 і планує виступити зі зверненням до нації.

Про це телеканалу CNN повідомило в п'ятницю високопоставлене джерело в адміністрації США, передає Укрінформ.

«Офіційний представник Білого дому описав стан Трампа як такий, що має «слабкі симптоми» коронавірусу, і сказав, що помічники шукають шляхи, щоби забезпечити звернення Трампа до нації у п'ятницю, хоча до середини ранку остаточне рішення не було прийнято», - зазначає телеканал.

При цьому представник адміністрації заявив у п'ятницю, що «у Трампа не проявляються основні симптоми, і він планує працювати з резиденції Білого дому».

Особистий лікар глави Білого дому Скотт Атлас у інтерв'ю Fox News зауважив, що очікує «повного й швидкого відновлення» здоров'я президента після закінчення необхідного періоду лікування. При цьому лікар назвав президента «надзвичайно енергійною людиною», особливо у його віці.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює Юридичний комітет верхньої палати Конгресу США ,заявив, що розмовляв з Трампом зранку п'ятниці. «Президент був у гарному настрої», - зауважив законодавець. Він додав, що Трамп запитував про підготовку до слухань щодо призначення нового судді Верховного суду США.

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Як повідомлялося, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та перша леді Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання. До цього стало відомо, що коронавірусом інфікувалася найближча радниця президента США Гоуп Гікс.