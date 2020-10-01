AFP і TikTok запускають новий проєкт для боротьби з фейками

Французьке інформаційне агентство AFP і соціальний додаток TikTok започаткували новий проєкт із перевірки фактів з метою боротьби з поширенням спотвореної та неправдивої інформації.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.

Згідно з домовленостями, експерти AFP моніторитимуть контент TikTok, виявлятимуть фейки серед поширюваних відео, а соціальна платформа їх видалятиме та ідентифікуватиме недобросовісних користувачів. При цьому редакційна політика AFP щодо TikTok залишатиметься незалежною.

Географічно моніторинг поширюватиметься на Філіппіни, Індонезію, Пакистан, Австралію та Нову Зеландію.

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Як відзначають в AFP, пріоритетом редакційної політики агентства є розвиток якісної журналістики та поширення перевіреної інформації.

В AFP з 2017 року діє підрозділ розслідувань у сфері цифрових технологій, який перевіряє інформацію, що поширюється онлайн.

Найбільша програма діє у співробітництві із Facebook, до неї з метою виявлення фейків залучено 90 журналістів із 80 країн, що працюють на 16 мовах.