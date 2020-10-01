Макрон розкритикував Туреччину за підтримку Азербайджану у конфлікті в Нагорному Карабаху

Президент Франції Еммануель Макрон вважає небезпечними політичні заяви Анкари на підтримку Баку під час ескалації конфлікту у Нагорному Карабаху та проведе консультації з цього питання з лідерами США і Росії.

Про це Макрон заявив 30 вересня у Ризі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем, передає кореспондент Укрінформу.

«Я звернув увагу на політичні заяви Туреччини, які мені видаються необдуманими і небезпечними», - заявив президент Франції.

Макрон наголосив, що Франція надзвичайно занепокоєна такими Анкари , які спонукають Баку повернути воєнним шляхом території північного Карабаху.

На думку Макрона, така поведінка турецької сторони є неприйнятною.

При цьому президент Франції висловив підтримку Єревану: «Я кажу Вірменії і вірменам – Франція відіграє свою роль».

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Туреччина у цьому конфлікті надає політичну і військову підтримку своєму стратегічному союзнику у регіоні – Азербайджану.