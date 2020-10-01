Данія виступає за реформування ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я потребує реформування, аби залишатися актуальною для сучасного світу.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредріксен під час виступу в ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми віддані реформі Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби посилити й зробити більш витривалою глобальну систему охорони здоров’я. Ми також маємо намір подвоїти нашу фінансову підтримку ВООЗ ”, - сказала Фредріксен.

На її переконання, пандемію слід використати “для пробудження, розбудови кращого, зеленішого та справедливішого майбутнього, для виконання Паризької кліматичної угоди та досягнення Цілей сталого розвитку”.

Як повідомлялося, у квітні президент США Дональд Трамп заявив, що Штати призупиняють сплату внесків до ВООЗ, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення COVID-19 у США стрімко зросла захворюваність.