Качинський увійде до нового складу уряду Польщі

В результаті реформування уряду Польщі кількість міністерств буде скорочено й укрупнено.

До нового уряду як віцепрем’єр-міністр увійде лідер правлячої партії Право і Справедливість (PiS) Ярослав Качинський.

Про це в середу під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Зміни в уряді у меншій мірі матимуть персональний характер, а в більшій - структурний”,- заявив Моравецький.

За його словами, зменшення кількості міністерств і їх укрупнення сприятиме кращому прийняттю рішень, узагальненню певних дій, збільшенню ефективності та меншій бюрократизації міністерств.

Зокрема, в новому польському уряді лідер PiS Качинський стане віцепрем’єром, який координуватиме роботу міністерств юстиції, МВС та міністерства національної оборони. Новим віцепрем’єром, міністром розвитку, праці і технології стане лідер коаліційної партії “Порозуміння” Ярослав Говін, міністром сільського господарства та лісового господарства - Гжегож Пуда, а міністром освіти і науки – Пшемислав Чарнек. Решта міністрів тих міністерств, які залишилися, зберегли свої посади.

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Призначення нових віцепрем’єрів та міністрів президентом Польщі Анджеєм Дудою відбудеться на наступному тижні.

Як раніше інформували польські ЗМІ, кількість міністерств в польському уряді зменшиться з 20-ти до 14-ти. Зокрема, буде ліквідовано міністерства цифрових технологій, спорту, водних ресурсів і річкового транспорту, фондів і регіональної політики, екології, а також науки і вищої освіти.