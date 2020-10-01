Качинський увійде до нового складу уряду Польщі
Укрінформ
В результаті реформування уряду Польщі кількість міністерств буде скорочено й укрупнено.
До нового уряду як віцепрем’єр-міністр увійде лідер правлячої партії Право і Справедливість (PiS) Ярослав Качинський.
Про це в середу під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.
“Зміни в уряді у меншій мірі матимуть персональний характер, а в більшій - структурний”,- заявив Моравецький.
За його словами, зменшення кількості міністерств і їх укрупнення сприятиме кращому прийняттю рішень, узагальненню певних дій, збільшенню ефективності та меншій бюрократизації міністерств.
Зокрема, в новому польському уряді лідер PiS Качинський стане віцепрем’єром, який координуватиме роботу міністерств юстиції, МВС та міністерства національної оборони. Новим віцепрем’єром, міністром розвитку, праці і технології стане лідер коаліційної партії “Порозуміння” Ярослав Говін, міністром сільського господарства та лісового господарства - Гжегож Пуда, а міністром освіти і науки – Пшемислав Чарнек. Решта міністрів тих міністерств, які залишилися, зберегли свої посади.
Призначення нових віцепрем’єрів та міністрів президентом Польщі Анджеєм Дудою відбудеться на наступному тижні.
Як раніше інформували польські ЗМІ, кількість міністерств в польському уряді зменшиться з 20-ти до 14-ти. Зокрема, буде ліквідовано міністерства цифрових технологій, спорту, водних ресурсів і річкового транспорту, фондів і регіональної політики, екології, а також науки і вищої освіти.