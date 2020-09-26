У Польщі три коаліційні партії підписали нову угоду

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, тристоронню домовленість під час брифінгу для ЗМІ підписали в суботу у Варшаві лідери трьох партій, відповідно, Ярослав Качинський, Збігнєв Зьобро і Ярослав Говін.

“Я глибоко переконаний, що сьогоднішній день буде записаний в нашій історії, оскільки ми маємо перед собою три роки до чергових парламентських виборів. Це будуть три роки, які буде добре використано для Польщі”,- заявив Качинський.

Говін зазначив, що сторони домовилися щодо нової урядової програми на три роки і нової структури уряду.

“Це буде більш концентрована структура уряду: буде менше міністерств, завдяки чому уряд, безумовно, функціонуватиме краще”,- повідомив Говін.

Зьобро зазначив, що це будуть три, або й навіть більше років, прекрасної співпраці.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький наголосив, що завдяки стабільному уряду і стабільній парламентській більшості уряд приступає до нової фази реалізації своєї програми.

Як повідомляло агентство, минулого тижня у Польщі розгорівся скандал між партіями, що входять до складу правлячої коаліції, які декілька тижнів поспіль вели переговори щодо нової коаліційної угоди. Зокрема, йшлося про розподіл посад в уряді після його реорганізації наприкінці вересня – на початку жовтня.

Проблема особливо загострилася у ніч проти п’ятниці,18 вересня, під час голосування за закон про захист тварин, де депутатів PiS не підтримали їх менші коаліційні партнери з “Солідарної Польщі” та “Порозуміння”. Після цього політики PiS почали говорити про можливість створення міноритарного уряду або проведення дострокових виборів. Згодом відбулося декілька раундів переговорів між лідером PiS Качинським та лідером “Солідарної Польщі”, чинним міністром юстиції - генпрокурором РП Збігнєвом Зьобро, а також лідером “Порозуміння” Ярославом Говіном.

Як інформували польські ЗМІ, за попередньою інформацією уряд Польщі буде скорочено з нинішніх 20-ти до 14-15-ти міністерств. До складу уряду також має увійти Качинський, який має стати віцепрем'єр-міністром, який координуватиме роботу міністерств юстиції, національної оборони та МВС.

Фото: PAP/Paweł Supernak