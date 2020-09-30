Європа повинна бути спроможною самостійно протистояти Росії - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі в Ризі з прем’єр-міністром Латвії Криш'янісом Каріньшем заявив, що Європа має бути спроможною до «нових способів захисту» паралельно з НАТО.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення Латвії, передає Укрінформ.

«У нас - історія, у нас - географія. У Латвії також є велика російськомовна меншина. Чи можемо ми робити вигляд, що Росії не існує? Ні. Довгий час ми думали, що відносини з Росією формуються через НАТО. Зараз ми повинні думати самі. Ми не відмовляємось від НАТО, але також має бути спроможність європейців», - сказав Макрон.

Визнаючи, що Росія дестабілізує країни демократії та вдерлася в Україну, президент Франції нагадав про необхідність нормалізації «регіональних конфліктів в Україні та інших регіонах». При цьому, як вважає Макрон, є питання, де можна «співпрацювати з Росією», наприклад, конфлікт навколо Нагорного Карабаху.

В ході візиту Макрон пересвідчився, «що Литва та Латвія справді сумніваються у готовності Росії брати участь у діалозі». Але, на його погляд, треба спробувати знайти «нові способи захисту», спільного для «європейців», і це справа не одного дня, а років.

Концепція Макрона полягає в тому, що Європа (ЄС) має досягти стратегічної автономії та зменшити залежність від США у військовій сфері. Серед іншого це стосується питань безпеки, в тому числі протистояння Росії.

Як повідомлялося, 28-30 вересня відбувається офіційний візит президента Франції Макрона до Литви та Латвії.