Близько 40 тисяч білорусів зі 102 країн подали звернення проти Лукашенка до суду в Гаазі

Про це повідомили Charter97.org організатори акції, передає Укрінформ.

Як наголошується, звернення було створено як відповідь на захоплення влади в Білорусі Лукашенком шляхом фальсифікації виборів 9 серпня, жорстокого придушення мирних протестів, в тому числі із застосуванням зброї, і масових репресій проти білорусів.

«Ми, білоруси, заявляємо, що Лукашенко і його режим винні в злочинах проти людства, оскільки він особисто санкціонував звірства, які мали місце на вулицях Білорусі, у в'язницях і слідчих ізоляторах після дня виборів. Ми хочемо наголосити на важливості порушення судової справи проти Лукашенка», - йдеться у зверненні.

Білоруси закликали Міжнародний кримінальний суд і прокурора Фату Бенсуда порушити кримінальну справу щодо колишнього президента Білорусі за злочини проти людства.

Наголошується, що звернення було ініційоване Альянсом білорусів Канади та Ініціативою білорусів Торонто «Волошки».

Як повідомлялося, в Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1 %. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.