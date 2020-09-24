Під час протестів проти інавгурації Лукашенка затримали 364 людини

У Білорусі 23 вересня під час акцій протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, затримали 364 людини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-канал прессекретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової.

Як зазначається, 23 вересня в різних населених пунктах країни зафіксовано 59 протестних акцій за участю близько 5 тисяч осіб.

«Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 364 громадянина (з них у Мінську - 252). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця утримання захоплених видворено 320 осіб», - йдеться в повідомленні.

За даними МВС Білорусі, в Мінську проти учасників протестів застосовували спецзасоби і техніку. «Пізно ввечері в різних частинах міста групами від 10 до 50 осіб, а також особистим транспортом неодноразово блокувалася проїжджа частина. З метою припинення масових порушень громадського порядку з боку агресивно налаштованих осіб правоохоронці використовували спецзасоби і техніку», - повідомила Чемоданова.

Читайте також: У Білорусі анонсували масштабний страйк і недільний марш

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосив переможцем президентських виборів. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали демонстрували серіали.

Увечері в середу в Мінську білоруські силовики жорстко розігнали акцію протесту, на яку зібралися громадяни після «таємної» інавгурації Лукашенка.